ROMA – Aida Nizar ha lasciato la chat WhatsApp del Grande Fratello proprio durante la puntata finale del reality show. La Nizar ha partecipato ai festeggiamenti per la vittoria di Alberto Mezzetti, uno dei pochi amici nella casa, e ha deciso anche di lasciare il gruppo creato sulla popolare chat dai concorrenti.

A mostrare come Aida abbia abbandonato il gruppo è Angelo Sanzio, il ken italiano, che ha pubblicato lo screen della chat in una storia su Instagram cerchiando in rosso “Aida ha abbandonato” tra l’incredulità degli altri. Il sito Leggo scrive: