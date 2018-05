ROMA – Aida Nizar mette la marmellata sulla pizza e tanto basta a far infuriare e sbottare nella casa del Grande Fratello il concorrente Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric ha attaccato sia Aida che Danio Aquino, perché ha giudicato una vera e propria offesa i gusti culinari della spagnola.

L’episodio è avvenuto a cena, mentre i concorrenti stavano mangiando una pizza e la Nizar ha ben pensato di spalmarci della marmellata, destando le critiche di tutti i concorrenti italiani. Per Favoloso però si tratta di un gesto offensivo verso l’Italia e ha iniziato ad attaccarla: “Questa non te la perdoneranno”, riferendosi al pubblico.

Poi ha iniziato a gridare contro Aida e gli altri concorrenti in preda alla furia: “È come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia. Io non lo faccio, quindi tu la marmellata sulla pizza davanti a me non la metti. Te la mangi a casa tua in Spagna, ti fai la tua focaccina. Qui sei in Italia, la pizza l’abbiamo inventata noi, e tu ci metti la marmellata sopra?”.

Una reazione decisamente spropositata che ha portato Danilo ad intromettersi e ad ammonirlo per i suoi modi, mentre Luigi si scagliava contro di lui: “Hai rotto il cazzo di fare il moralista, prima le parli dietro e poi la difendi. Sono 15 giorni che mi punta il dito addosso. Non sei nessuno sei una piccola merda. Danilo smettila che mi stanno girando le palle”. E subito Danilo ha replicato a tono: “Tu sei uno scemo lo vuoi capire o no? Cosa mi vuoi fare?”. Solo l’intervento degli altri inquilini della casa del Gf ha portato un po’ di calma.

