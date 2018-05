Grande Fratello, Aida Nizar presa (ancora) in giro scoppia a piangere in diretta

ROMA – Aida Nizar, operata allo stomaco per problemi di salute, non può mangiare cibi solidi e per questo ieri, a tavola, stava bevendo dalla sua bottiglia un frullato. I coinquilini la sfottono e la prendono in giro. E la povera Aida, già tartassata in questa edizione del Grande Fratello, si alza e si chiude in bagno dove scoppia a piangere.

Angelo e Alessia hanno provato a consolarla.

La donna è andata in camera e ha pianto: “Basta! Per carità perché mi fanno questo? Sono cattivi”. Anche Lucia Orlando, che in giornata aveva chiesto agli italiani di mandarla a casa, si è avvicinata per consolarla.