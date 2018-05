Domenica Live, Aida Nizar è troppo scollata... e si vede tutto

ROMA – Ospite a Domenica Live [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play], la spagnola Aida Nizar è sempre sopra le righe: “Perché mi eliminano sempre? Non sono nata per un reality, sono nata per essere accanto a te” dice Aida scherzando con Barbara D’Urso.

C’è spazio anche per un fuoriprogramma piccante, quando l’abito nero di Aida a un certo punto scende mettendo in mostra il seno generoso.

La padrona di casa è stata così costretta a suggerirle di tirare su la scollatura per evitare di mostrare più del consentito ma la richiesta non ha sortito l’effetto desiderato. “Ho un seno bellissimo, era enorme, poi l’ho tagliato. Anche tu hai un seno bellissimo”, ha replicato Aida che non contenta ha deciso di tastare in diretta il seno della conduttrice per constatarne la naturalezza.

