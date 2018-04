Grande Fratello, Aida Nizar vomita in bagno e lascia tutto sporco. La furia di Luigi Favoloso: "Non dice..."

ROMA – Aida Nizar nella notte vomita in bagno e lascia tutto sporco. Gli altri concorrenti, quando scoprono tutto, si infuriano. All’inizio tutti accusano Patrizia Bonetti. Poi Aida confessa:

“Sono stata io – ha rivelato agli attoniti coinquilini intorno a lei – Non so cosa è successo con il mio stomaco, non sono abituata ad avere questi problemi. Mi sono vergognata perché non mi sono resa conto”.

Aida ha ammesso di aver vomitato tre volte nell’arco di una notte, dimenticandosi di tirare lo sciacquone nell’ultima occasione perché “erano le 7 e stavo male”. A scatenare i conati la cena consumata in hotel prima di entrare nella casa. “Pare che nella terza vomitata – si lancia in una indiscrezione il sito di gossip tv Bitchyf.it – ci siano anche degli spinaci”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Su tutte le furie Luigi Favoloso, durissimo con Aida ma anche con i compagni che non hanno creduto a Patrizia: “Non ci ha detto la verità su niente. Non ci ha detto di dov’è, perché non è spagnola ma palestinese, l’ho scoperto l’altro giorno. Non ci ha detto che ha vomitato. Non dice la verità”.