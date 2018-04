ROMA – Filippo Contri nella casa del Grande Fratello usa parole molto dure contro Aida Nizar. Durante la lite per il tiramisù, Filippo Contri si è scagliato contro Aida urlando: “Quelle come te, a Roma, le bruciano”.

Una frase choc. Tanto che Simone Coccia Colaiuta ha cercato poi di calmare gli animi dei suoi compagni: “Filippo ha esagerato, non può dire certe cose. Gliel’ho detto: Filì, allora la nomination te la cerchi…”.

Ma il comportamento dei concorrenti nella casa del Grande Fratello contro Aida è stato duramente criticato in queste ore sui vari social. “Questo Grande Fratello non è trash – scrivono in tanti sui social – Questo Grande Fratello è una vera e propria schifezza”.

