ROMA – Aida Yespica e Daniele Bossari stanno passando tantissimo tempo insieme al Grande Fratello Vip. Aida Yespica e Daniele Bossari sono confinati nel garage-Flower SPA e la bella showgirl comincia a parlare di un particolare sul suo fisico che non riesce a trovare una spiegazione logica.

La venezuelana decide quindi di avvicinarsi a Bossari, apre la bocca e mostra l’interno. “Ho cercato sui testi per comprendere cosa fosse” ha ammesso la donna e lui risponde: “Mai visto, sei un’aliena”. Cosa sarà mai, si chiedono ora in tanti? (clicca qui per il video).

Daniele e Aida sono in confidenza da giorni. Daniele Bossari, per questa ragione, nei giorni scorsi ha voluto rassicurare moglie Filippa Lagerback, Daniele le aveva mandato questo messaggio dal confessionale: