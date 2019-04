ROMA – Alberico Lemme ha ricevuto un richiamo ufficiale da parte del Grande Fratello. La produzione del reality è stata costretta a riprendere il dietologo, dopo le dichiarazioni sulla morte dei figli. Alcune delle frasi da lui utilizzate, durante uno scontro con gli altri concorrenti, avrebbero fatto arrabbiare la produzione del programma condotto da Barbara D’Urso.

Le parole utilizzate dal dietologo sono state considerate troppo forti. A Live Non è la D’Urso infatti, la conduttrice aveva già anticipato l’arrivo di un richiamo ufficiale nei confronti di Lemme.

“Quando è nata mia figlia tutti mi dicevano ‘Vedrai che bella emozione’, ‘Vedrai che gioia’, poi lei è nata e io invece, nonostante avessi anche assistito al parto, non ho provato assolutamente nulla. L’ho presa in braccio, la guardavo, ma nulla, passava il tempo, io la guardavo e mi chiedevo ‘Ma se morisse, mi dispiacerebbe?’ e mi rispondevo sempre di ‘No’. Mi sono posto la stessa domanda per tanto tempo ma la risposta rimaneva sempre la stessa. Lo stesso è successo anche con il secondo figlio. Io li ho cresciuti dicendo loro che se fossero morti non me ne sarebbe fregato niente” queste le dichiarazioni di Lemme.

Come promesso dalla D’Urso, nel DayTime di oggi, 17 aprile, si è visto Alberico Lemme mentre legge in confessionale il comunicato inviatogli. Il programma lo ha invitato ufficialmente a evitare di fare determinate considerazioni e a mantenere un comportamento adeguato all’interno della Casa. Lemme dopo aver letto il richiamo ha dichiarato: “Sarà fatto”. Da ora in poi, promette Lemme, eviterà di comportarsi in un determinato modo. Inoltre ha ammesso che non era assolutamente sua intenzione creare questa spiacevole situazione. (fonte MEDIASET PLAY)