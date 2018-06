Alberto Mezzetti e la vittoria al Grande Fratello per pagare i debiti

ROMA – Alberto Mezzetti è il vincitore del reality show del Grande Fratello e svela di voler pagare i suoi debiti con i soldi del premio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il tarzan di Viterbo non si ferma però a questo reality e spiega di essere pronto a partecipare anche all’Isola dei Famosi. L’ex modello di 34 anni pensa di aver vinto grazie alla sua simpatia e non manca di lanciare frecciatine agli ex coinquilini: “Io sono buono e simpatico, non come alcuni altri”.

Nicole Cavazzuti sul Giornale scrive che Mezzetti si è aggiudicato il montepremi da 100mila euro che utilizzerà per estinguere i debiti accumulati dalla sua famiglia:

“Ho fatto da garante in alcuni affari andati male nel 2013 e ho partecipato al reality di Canale 5 proprio per accelerare il risanamento dei debiti”.

Ma Alberto non si aspettava di vincere:

“Rispetto agli altri coinquilini ho rappresentato un buon esempio e quindi, dentro di me, mi sentivo il vincitore. Alla fine, gli spettatori mi hanno premiato per la simpatia, sincerità, semplicità e spontaneità”.

Commentando la scelta degli sponsor di abbandonare il reality, Alberto ha detto:

“Una scelta lecita da parte delle aziende, che condivido. E le dirò di più: è andata meglio così! Per quanto mi riguarda potevano lasciarmi senza cibo, avrei mangiato gli insetti”.

E non manca un commento alla scena di Baye Dame che ha puntato la pistola contro sé e contro Aida Nizar:

“Indecoroso! Una scena del genere non andrebbe mandata in onda in prima serata. Lo dico chiaramente: per me, sarebbe stato più saggio censurarla. Quanto a Baye, non è malvagio ma nemmeno buono. Famosa drag queen romana, dentro si sente femmina. Ma resta un uomo. E un atteggiamento tanto aggressivo, a maggior ragione contro una donna, è ingiustificabile. Tuttavia, l’aspetto peggiore è stato il messaggio che ha trasmesso: ovvero l’assenza di rispetto e la mancanza di tolleranza”.

Se nella casa sembrava nata un’amicizia con Aida Nizar, Alberto l’aveva già allontanata e ora conferma la sua scelta:

“Il suo egocentrismo è insopportabile, basti pensare che venerdì si è buttata nella Fontana di Trevi! Che dire? È una donna prepotente e indisponente. Non mi piace”.

Tra i concorrenti meno stimati c’è Angelo, il ken italiano, ma tra quelli che sono entrati nel suo cuore ci sono Veronica, Simone e Luigi:

“Veronica Satti, perché è uscita dalla Casa più forte e determinata, Simone Coccia per la sua ironia e Luigi Favoloso con cui mi sono scontrato spesso in modo acceso ma costruttivo”.

Ora per Alberto si aprono sicuramente nuove strade in televisione: