ROMA – Il Grande Fratello è appena iniziato e rischia già di perdere un concorrente. L’eliminazione non c’entra, e non si tratta nemmeno di un’espulsione, bensì di un addio volontario. E’ quello che vorrebbe dare Alberto Mezzetti, il “Tarzan” di Viterbo.

Secondo quanto riferisce il sito Bitchyf.it, Alberto ha chiesto ufficialmente di lasciare il reality show, spiegando di essersi lascia abbagliare dai soldi e della fama, ma di aver capito di non esser portato per il mondo dello spettacolo.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Mezzetti ne ha parlato anche con gli altri concorrenti, precisando di aver già informato la produzione delle sue intenzioni:

“Il fatto – ha dichiarato – è che per me, uscire oggi oppure uscire tra due settimane sarebbe lo stesso. Ho vissuto le emozioni che volevo ma ho capito che non sono interessato ad andare avanti. Non so che cosa mi diranno io intanto ho fatto la mia proposta. Sono troppo vero, non giudico voi ma per me le cose stanno in questo modo. Purtroppo c’ho altri valori, altre credenze, purtroppo non credo nel mondo dello spettacolo. Ho valori eccelsi”.