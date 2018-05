ROMA – Ennesimo momento trash all’interno della casa del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso. Riflettori puntati su Alberto Mezzetti il quale sfacciatamente decide di cambiarsi le mutande davanti a tutti gli altri ragazzi. Quando cala gli slip, rimane sedere all’aria davanti alle telecamere. CLICCA QUI PER LE FOTO.

Intanto nella casa Alberto Mezzetti ha rotto l’amicizia con Aida Nizar. Luigi Favoloso, infatti, ha rivelato all’attrice spagnola che Mezzetti l’ha spesso denigrata alle spalle. E questa rivelazione ha fatto infuriare Aida che subito è andata a chiedere spiegazioni ad Alberto perché di lui si è sempre fidata. “Non mi piaci nell’insieme – ha ribattuto il concorrente – Il tuo seno non mi piace, è rifatto. Hai fatto la riduzione del seno? Allora avresti potuto lasciarlo, almeno era una caratteristica. Non c’è proprio attrazione. Come lo tiro su?“.

Ferita nell’orgoglio, Aida ha replicato: “Anche tu non mi piaci. Io amo gli uomini di classe, alti, che si fanno desiderare. Con te mi basterebbe schioccare le dita”. E Alberto ha poi raccontato agli altri: “Quella veramente pensava la volessi, nemmeno sotto tortura – ha detto – Dopo che le ho detto che non mi piace, si è coperta”.