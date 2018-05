Grande Fratello, coccole e baci tra Alessia Prete e Matteo Gentili

ROMA – Coccole e baci nella casa del Grande Fratello [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] tra Alessia Prete e Matteo Gentili.

Alessia solo ieri è entrata in crisi in vista della finale.

Alessia si era isolata in giardino ed è stato Alberto a consolarla: “Qual è la tua paura, di non reggere?”.

La concorrente ha confessato di aver paura di perdere Matteo una volta finito il Grande Fratello: “Non so cos’è – risponde Alessia – Per la prima volta mi sono resa conto di riuscire ad ascoltare una persona come se fosse una cosa mia”.