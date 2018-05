ROMA – “Smettila, mi innervosisco“. Rifiuto secco per Matteo Gentili che questa mattina, nella casa del Grande Fratello, era particolarmente desideroso di mostrare il suo affetto ad Alessia Prete. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma lei lo ha respinto bruscamente, innescando un litigio ancora irrisolto.

Troppo spinte, secondo lei, le carezze di lui. Il bel calciatore aveva iniziato a baciarle la schiena, ma è stato fermato drasticamente da Alessia. E lui non l’ha presa per niente bene, dichiarandosi ufficialmente offeso. L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto se ne è poi tornato a muso lungo sul suo lettino in giardino. Ma Alessia, pur avendo colto il malumore, non è corsa da lui per fare la pace.

Eppure nelle ultime settimane, la studentessa torinese e il calciatore vicentino sembravano più affiatati che mai. Intanto, è partito il countdown per la finalissima di lunedì 4 giugno. Tra meno di una settimana la coppia scoprirà se il loro amore è destinato a durare anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.