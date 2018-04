ROMA – Sarà Alessia Prete la vincitrice del Grande Fratello, targato Barbara D’Urso? La concorrente che ha spaventato tutti a morte per un improvviso svenimento è rientrata nella casa più spiata d’Italia, dopo i dovuti accertamenti.

Secondo i pronostici prematuri dei bookmakers è lei la favorita per la vittoria. Alessia è stata apprezzata dal pubblico anche per il suo discorso di incoraggiamento post-malore. Guardando negli occhi Baye Dame, protagonista negli scorsi giorni di un accesa lite con Aida Nizar, Alessia ha detto: “Questo è un segnale per dirci che dobbiamo calmarci tutti quanti dobbiamo rilassarci perché poi si crolla, perché siamo tutti stressati. Dobbiamo veramente farci scivolare tante cose, altrimenti non arriviamo fino alla fine. Tante stupidaggini vanno fatte scivolare, una parola di troppo meglio se si accantona”.

Secondo Agipronews le scommesse su di lei sono quotate a 5 su Snai, insieme a Matteo, ex fidanzato della naufraga Paola Di Benedetto che, sull’Isola dei Famosi si è innamorata del bel Francesco Monte spezzandogli il cuore.

Si gioca a 6 invece il successo del romano Danilo, seguito proprio da Baye Dame a Mariana (entrambi a 8,00). Doppia cifra, a 10, per Angelo e Veronica, con la spagnola Aida e l’italo-cubana Patrizia a 12. La quota sale a 15 per Alberto, con Filippo e il fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso, a 20. Ultimi, tutti a 30, Simone Coccia Colaiuta, compagno della deputata Stefania Pezzopane, Lucia Orlando e Lucia Bramieri.