ROMA – Nella casa del “Grande Fratello” nell’ultima puntata è entrata Delia Duran, l’attuale fidanzata di Alex Belli. Delia si è voluta confrontare con Mila Suarez, l’ex fidanzata di Alex Belli.

Delia ha voluto chiarire il fatto che Alex non l’ha tradita, ma la loro storia è iniziata un mese dopo che loro si erano lasciati. Delia ha poi chiesto a Mila di smetterla di parlare di Belli.

Al termine della puntata nel dibattito è entrata a gamba tesa anche Katarina Raniakova, l’ex moglie di Alex Belli: “Quello che è successo al Grande Fratello è tristissimo. Litigare per un uomo così… Mila sapeva molto bene chi era Alex perché le ho mandato i messaggi che lui mandava a me quando già stava con lei. E non dico neanche che cosa diceva di lei. Delia dovrebbe stare tranquilla perché non durerà per sempre”.

Poi la stoccata finale: “Ragazze, non fatevi prendere in giro sul discorso dei figli. Alex non può avere figli. Fidatevi, abbiamo fatto di tutto per avere un figlio, ma non fatevi portare dai medici per ormoni e cure. Io penso che se qualcuno superiore ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo”.

Non tarda ad arrivare la replica dello stesso Belli:

“Cara Katarina, mi fa piacere apprendere come davanti alla possibilità di un’ospitata televisiva, sei pronta anche tu, che ritenevo una persona con certi principi, ad affrontare un discorso tanto delicato quanto privato. Ma in questa vita ormai non mi stupisco di niente!”. Fonte: Instagram, Grande Fratello.