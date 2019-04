Grande Fratello, Ambra Lombardo eliminata. E Tina Cipollari reagisce così

ROMA – Ambra Lombardo, la professoressa siciliana che ha attirato le attenzioni dell’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, è stata eliminata dalla casa del “Grande Fratello”. E quando Barbara d’Urso ha annunciato l’eliminazione Tina Cipollari, via Instagram, non si è lasciata scappare l’occasione e ha esultato a suo modo:

“Sono molto dispiaciuta – ha scritto Tina Cipollari – che sia uscita “la professoressa”, ma soprattutto per te Kikò… a volte penso che tu sia proprio sfortunato in amore!”. Con tanto di occhiolino e… bacio. Tina Cipollari è veramente dispiaciuta o è soltanto… contenta per l’eliminazione di Ambra? Non resta che aspettare i prossimi capitoli della vicenda. Fonte: Grande Fratello, Instagram.