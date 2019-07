ROMA – Angelo Sanzio è noto al grande pubblico come il “Ken italiano” dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. L’uomo ha fatto ricorso più volte alla chirurgia estetica per somigliare al famoso personaggio ideato dalla Mattel, ma ora deve rimediare proprio a un errore provocato dai chirurghi.

Intervistato da Novella2000, Sanzio ha spiegato: “Durante la visita mi tasta il volto e mi dice che secondo lui i miei zigomi sono formati da un prodotto che non è acido ialuronico, morbido al tatto, ma un prodotto talmente fibroso che sembrava un osso molto sporgente, quasi una malformazione. Avevo due protuberanze invece degli zigomi”.

Il Ken italiano ha così dovuto sottoporsi a una operazione per rimediare a quanto gli era stato iniettato e ha annunciato di voler smettere di sottoporsi alla chirurgia estetica: “Ero venuto a sapere, a posteriori, che in una precedente operazione mi avevano iniettato un prodotto che ormai era bandito dalla Comunità Europea, in quanto era paragonabile al silicone. Allora mi sono deciso a fare l’intervento per rimuovere la massa di prodotto nocivo. Aveva anche iniziato a spostarsi e mi aveva provocato una borsa da eccesso di prodotto”.

Il prossimo appuntamento col medico, spiega Sanzio al settimanale di gossip, sarà dopo l’estate: “A settembre faremo un’altra sanificazione. Sto riparando oggi i danni dei chirurghi devo dire grazie a Barbara d’Urso, perché mi ha detto di non fare più ritocchini e mi ha chiesto di tornare all’eleganza armonica nel viso che mi apparteneva e non avevo più”. (Fonte Novella2000)