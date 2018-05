ROMA – Angelo Sanzio, il Ken umano italiano e concorrente del Grande Fratello, si confessa ad Aida Nizar raccontando di essere stato in seminario. “Volevo diventare prete”, ha confidato Angelo nella casa di Cinecittà parlando della sua esperienza durata sette mesi.

In un momento di relax Angelo e Aida si sono ritrovati a chiacchierare e lui ha rivelato di aver passato 7 mesi in seminario per diventare prete, salvo poi abbandonarlo: “Ci sono state delle cose che mi hanno fatto capire che quella non era la mia strada, potevo fare del bene senza indossare una divisa”.

Aida, incuriosita dalla rivelazione, gli ha chiesto se sapesse già di essere omosessuale, e Angelo ha risposto: “Certo ma ero casto. So che ci sono delle regole, ma credo che anche alcuni Santi siano stati omosessuali, hanno vissuto la loro condizione e allo stesso tempo portato avanti la loro santità. E’ stata una bella esperienza, si andava all’università, c’è stato un momento di condivisione con altre religioni. Per me è stato un momento di crescita e non me ne pento. Anche il rettore mi ha detto, Angelo se dovessi cambiare idea le porte sono aperte”.

Aida gli ha chiesto allora cosa facesse per migliorare il mondo e aiutare il prossimo, e Sanzio ha risposto: “Lascio che le persone vivano in libertà. Non sono una pietra d’inciampo per gli altri e se posso li aiuto a migliorarsi”.