ROMA – Grande Fratello arcobaleno per Barbara D’Urso. Sono tre infatti i concorrenti omosessuali presenti nella casa più spiata d’Italia. Tre esponenti vip del mondo Lgbt che in passato hanno già portato le loro storie cariche di emozioni e sofferenze nel salotto di Canale 5. Ecco chi sono.

Baye Dame Dia, in arte Obama The Queen. Nato a Roma da genitori senegalesi è una nota Drag queen del Muccassassina. Attentissima alla moda, il suo look originale ha già conquistato tutti.

Angelo Capparelli, in arte Angelo Sanzio. Ma per tutti è il Ken italiano.Viene da Civitavecchia ed ha 28 anni. Come Rodrigo Alves, il primo Ken vivente della storia, si è sottoposto a innumerevoli interventi di chirurgia plastica per somigliare al bambolotto della Mattel e marito di Barbie.

Veronica Satti è la figlia di Bobby Solo: la sua è stata un’adolescenza particolarmente travagliata che l’ha segnata profondamente e oggi non ha più rapporti con il padre. “Lui non vuole parlarmi se non tramite avvocati”, ha detto poco prima di entrare nella casa.