ROMA – Gli autori del Grande Fratello sono stati sorpresi a dare delle indicazioni ai concorrenti nella casa del reality show. Il colloquio tra la regia e gli inquilini ha destato scalpore tra i telespettatori, che temono una conferma del fatto che il reality è pilotato. Subito è scattato il tam tam social che accusa la produzione di aver fatto una figuraccia.

Nell’audio che è stato mandato in onda per sbaglio al Grande Fratello si sente una persona dello staff dare indicazioni su come comportari durante la diretta: “Nelle stanze prendete posizione, nella mystery c’è una stella. Terza cosa, non mettete collane o collanine che sbattono sopra il microfono, non si sente bene, c’è gente che lavora e non si possono tollerare cose del genere, danno fastidio e si sente male, anche per la gente da casa. Altra cosa molto importante, quando intervenite, argomentate tutto, non parlatevi sopra ragazze. Altra cosa, gli spostamenti fateli veloci. Non andate in giro e non vi soffermate. Se vi scappa fate velocissimo, un attimo, sul serio, muovetevi”.

Insomma, indicazioni che non hanno dato agli inquilini un esplicito copione da seguire, ma solo indicazioni di carattere tecnico per quanto riguarda la registrazione della diretta e la sua organizzazione, in modo da agevolare le riprese. Lo stupore degli utenti, almeno questa volta, sembra dunque esagerato.