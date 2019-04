ROMA – Al Grande Fratello Audrey Chabloz rivela il suo passato difficile. La modella valdostana, 27 anni, qualche anno fa ha sofferto di disturbi alimentari, ed in particolare di bulimia. Ne ha parlato lei stessa con gli altri coinquilini nel camping, davanti alle telecamere.

La bella Audrey ha confidato di essere finita nel tunnel della bulimia proprio a causa del suo lavoro nel mondo della moda: “Ho fatto la modella e mi avevano detto che ero troppo in carne – ha spiegato la Chabloz -. Ero dimagrita tantissimo ed ero diventata bulimica. Avevo perso la testa. Questa è una brutta malattia. Nessuno se n’era accorto perché vivevo in Spagna. Mangiavo e andavo a casa a vomitare – ha ricordato la giovane -. Non pensavo di essere malata. Solo oggi ho capito che è stato un periodo difficile. Ero ossessionata dalla perfezione perché volevo lavorare come modella. Non è facile passare dalla Valle d’Aosta a Ibiza, da una vita normale a una vita in cui dovevo essere per forza perfetta. La perfezione ti autodistrugge. Solo in un secondo momento ho capito la bellezza del viaggio. Sono andata in palestra e sono ingrassata. Ho lavorato ancora di più e ho iniziato ad essere davvero felice”.

Audrey ha anche paragonato la propria esperienza a quella di Martina Nasoni, la concorrente che ha ispirato la canzone La ragazza con il cuore di latta di Irama e che si era sottoposta da un intervento al cuore a causa della cardiomiopatia ipertrofica di cui soffre. “Davanti ai suoi problemi, i miei diventano così piccoli”, ha chiosato Audrey. (Fonte: Il Grande Fratello)