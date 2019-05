ROMA – Bacio gay al Grande Fratello 16 tra Cristian Imparato e Michael Terlizzi. E’ successo oggi, venerdì 3 maggio, dopo settimane di indiscrezioni sulla presunta omosessualità di Michael. Un innocente bacio a stampo, sembra per gioco, che i due si sono scambiati in giardino, con Mila Suarez testimone entusiasta.

“Ci hai messo la lingua, maiale!”, è poi sbottato Michael dopo che si era avvicinato all’amico, a suo dire, puntando alla guancia. Il figlio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Franco Terlizzi, ha sempre smentito la sua presunta omosessualità. Ma a contraddirlo è arrivata ora Guendalina Canessa, new entry della casa più spiata d’Italia che, in una conversazione proprio con Cristian, avrebbe affermato di aver visto Terlizzi jr in atteggiamenti intimi con diversi suoi amici gay.

La questione è stata oggetto di discussione tra Cristian e Michael anche nelle prime settimane del reality. Poi però tra i due è nata una bella amicizia, al punto che si sono ripromessi anche di fare una vacanza insieme lontano da occhi indiscreti e telecamere.

Qualche minuto dopo la conversazione con Guendalina, l’ex vincitore di Io Canto si è avvicinato a Michael in giardino e gli ha confidato che lunedì sera, nella puntata serale, potrebbe vedere un video e gli ha detto: “Sai che io ti ho fatto la promessa di non riparlare di quella cosa per cui abbiamo discusso la prima settimana. La sto mantenendo. Però mica ti arrabbi se ne parlano altri con me? Voglio dire, magari arriva qualcuno e mi chiede delle cose o mi fa delle confessioni su te, sul fatto che potresti essere o non essere. Questo ti infastidisce?”.

Dal canto suo Michael ha risposto: “Per quale motivo ne parlano con te e non con me? Comunque io non avrei problemi a dire che sono gay. Ti dico che non ho mai avuto esperienze con uomini, perché non sono mai stato attratto da un maschio”. (Fonte: Grande Fratello)