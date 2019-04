ROMA – Bacio gay nella casa del Grande Fratello. Un bacio tra due inquilini maschi, in piena notte, ma la scena è rimasta segreta, visto che la diretta di Mediaset si interrompe alle 2 per riprendere alle 10 del mattino. Si tratta di Michael Terlizzi e Gennaro. Il figlio di Francone Terlizzi però ci ha tenuto a spiegare subito che quel bacio non è capitato per attrazione. Gli inquilini della casa del Grande Fratello erano impegnati nel gioco della bottiglia, organizzato da Cristian Imparato, l’unico rimasto finora a bocca asciutta.

E pensare che Michael Terlizzi, il figlio dell’ex naufrago Franco, si sarebbe dichiarato a Cristian Imparato, l’ex bambino di Io canto. La realtà, però, è un’altra. Nella Casa, i concorrenti avrebbero soltanto “giocato” a Uomini e Donne, fingendo di partecipare a un trono gay. Terlizzi era nei panni del corteggiatore e Imparato in quelli di tronista. Kikò Nalli avrebbe interpretato l’ex moglie Tina Cipollari.

La cosa è avvenuta proprio mentre, nei giorni scorsi, Michael Terlizzi si sarebbe infastidito per le illazioni su una sua presunta omosessualità. A spegnere le polemiche ci ha pensato anche il padre Franco che se l’è presa con Cristian Imparato: “Vuole mettere in cattiva luce mio figlio”, ha detto al settimanale Nuovo dopo essersi sfogato, nei giorni scorsi, nello studio di Domenica Live. Fonte: Grande Fratello.