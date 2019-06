ROMA – Autoreggenti, minigonna, tacchi a spillo e… baffetti e caschetto neri. Così Barbara D’Urso ha deciso di stupire i fan per la finale del Grande Fratello. Con Cristiano Malgioglio e i concorrenti del reality la conduttrice si è divertita a ricreare i grandi classici pop degli anni Ottanta. E nell’anno di Bohemian Rapsody, come tralasciare l’indimenticabile frontman dei Queen?

Per l’occasione Barbara D’Urso si è quindi calata nei panni di Freddy Mercury scegliendo uno dei brani più iconici, I Want To Break Free, che vedeva appunto i quattro membri della band travestiti da donna. Anche Barbara si è travestita con gonna e tacchi mozzafiato, sfoggiando le sue intramontabili gambe sexy. E poi, a sorpresa… un paio di baffi alla Freddy che l’hanno fatta apparire persino più sexy.

“Proverò ad essere l’ombra del mignolo di Freddie Mercury”, ha scritto lei preventivamente su Instagram, mostrando grande umiltà. (Fonte: Grande Fratello).