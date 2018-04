ROMA – Tira aria di tempesta sulla casa del Grande Fratello. A scatenarla sono stati gli episodi di bullismo avuti da Baye Dame ed altri concorrenti del reality nei confronti di Aida Nizar. Tranne Alberto e Simone, tutti gli inquilini della casa avrebbero preso di mira la concorrente spagnola.

Un’antipatia da gang che ha indispettito non poco Barbara D’Urso che a Pomeriggio 5 ha voluto affrontare in prima persona il caso. “Ieri è stato un giorno molto particolare per me – ha detto la D’Urso – Ho seguito il daytime e a un certo punto ho visto questa cosa orrenda che è accaduta, bruttissima, quest’attacco violento di Baye contro Aida”.

Il riferimento è alla quasi rissa scoppiata mercoledì 25 aprile nella casa, con la violenta reazione da parte di Baye Dame per motivi davvero futili: per festeggiare l’italo-senegalese aveva preparato 17 porzioni di tiramisù da mangiare tutti insieme in giardino.

Ma Aida, ancora poco integrata col gruppo, ne aveva preso una coppa e si era allontanata. Baye Dame l’ha quindi rincorsa ed ha inveito contro di lei in malo modo.“Lo mangiamo tutti insieme”. “Ti prendo e t’attacco al muro, vattene, levati dal ca**o. Sei ridicola, buffona, vattene a casa”.

A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha mostrato un filmato che riassumeva quanto accaduto e al rientro in studio la conduttrice ha sottolineato: “Ovviamente per quanto mi riguarda la violenza verbale quasi fisica di Baye è inaccettabile. Ieri ho chiesto al GF di prendere provvedimenti che verranno presto comunicati. Provvedimenti seri, perché io non ci sto”.

Intanto il Grande Fratello ha fatto leggere ai concorrenti della Casa un comunicato ufficiale proprio in merito a questi gravi episodi, dove si annunciano provvedimenti ma senza fare nomi.