ROMA – Mancano ormai pochi giorni alla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà lunedì 8 aprile su Canale 5, ad una settimana esatta dalla fine de L’Isola dei Famosi, che ha incoronato Marco Maddaloni. E Barbara D’Urso ha rivelato alcuni dei concorrenti.

Nella Casa entreranno Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter Mauro e cognata di Wanda Nara, Mila Suarez, fashion blogger, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex tentatrice di Temptation Island ed ex fidanzata di Alex Belli e tifosissima del Milan, l’ex vincitore di Io Canto Cristian Imparato e Fabrizia De André, nipote del grande cantautore genovese.

Ma la conduttrice Barbara D’Urso ha rivelato anche altri quattro possibili concorrenti del reality edizione 16: si tratta di tre ragazze e un ragazzo, Angela, Erica, Audrey e Daniele. “In questo momento si stanno trasferendo in una location che noi abbiamo chiamato ‘il grande ranch’, sono 3 ragazze – ha spiegato la conduttrice -. Si tratta di tre belle ragazze, energiche. Audrey di 26 anni, che viene dalla Valle d’Aosta, Angela di 28 anni, viene da Bari e lavora in radio, Erica di 30 anni, viene da Firenze e fa la commessa. Con le tre donne ci sarà anche un super gnocco, Daniele, 29 anni di Verona e fa l’imprenditore”. Ad attendere al varco gli inquilini ci saranno gli opinionisti Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi. (Fonte: Live Non è la D’Urso)