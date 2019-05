ROMA – Durante l’ultima puntata del “Grande Fratello” Barbara d’Urso ha raccontato di essere stata anche lei innamorata di un “fidanzato fantasma”.

“Ho scoperto anche io – ha svelato la conduttrice – di avere un fidanzato fantasma, che ha lo stesso cognome del fidanzato di Eliana e di Signorini. Anche io ho un Mark Caltagirone che si chiama Coppi. E questa cosa ha scioccato me per prima”.

La d’Urso ha poi parlato dell’intervista a Eliana Michelazzo che andrà in onda mercoledì: “Da più di due giorni si parla della confessione di Eliana che abbiamo registrato e che andrà in onda mercoledì sera. Ma non sarà solo quello. Eliana ha confessato che Mark Caltagirone non esiste e che, a furia di sentire le altre testimonianze di altri fidanzati fantasma, si è resa conto di essere lei la prima vittima. Vittima di tal Simone Coppi, questa storia è incredibile e assurda: quale donna potrebbe essere convinta di essere fidanzata da anni con un uomo che non esiste?”.

“Mercoledì sera – ha detto la conduttrice – sentirete un’intervista con dettagli talmente incredibili che vi si accapponerà la pelle, cosa che è capitata anche a me. Sarà in diretta da me, vorrò farle delle domande: ancora adesso non riesco a coprire dei tasselli”. Fonte: Grande Fratello.