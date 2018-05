Grande Fratello, Barbara D’Urso svela: “Martedì entra una nuova inquilina: bella, formosa e sexy”

ROMA – Barbara D’Urso a Domenica Live svela che nella prossima puntata [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] del Grande Fratello entrerà una nuova inquilina: “Ve la butto lì, martedì entrerà una nuova inquilina nella casa del Grande Fratello”.

E poi rivela: “È una donna, molto bella, formosa, una vera bomba sexy”.

L’indizio porterebbe alla brasiliana Fabiana Britto .

La donna dovrebbe essere ospite per 24 ore come lo è stato Rodrigo Alves, il Ken umano. L’altra anticipazione riguarda “una cosa molto forte, per ora non vi dico cose più specifiche”. Potrebbe trattarsi di un’eliminazione a sorpresa. Staremo a vedere.