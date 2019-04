ROMA – Barbara D’Urso, per via delle feste di Pasqua, questa settimana con il Grande Fratello andrà in onda di martedì invece del consueto lunedì. Nello stesso giorno però, su Rai Due comincia The Voice, la trasmissione che segna il ritorno sulla Rai di Simona Ventura.

La D’Urso, in queste ore è stata intervistata dall’Agi ed ha lanciato una frecciatina contro la Ventura: “Sono contenta di andare in onda martedì, ma non per lo scontro con la Ventura, ognuno fa il proprio lavoro. Anche se mi ricordo che nel 2004 il mio Grande Fratello battè la terza serata del Festival di Sanremo condotto da lei. Questa volta magari vincerà the Voice e saremo uno pari”.

A proposito della rivalità con Mara Venier e le altre colleghe di cui si è parlato molte volte in queste settimane, la D’Urso precisa: “Non sono in guerra con nessuna ma ho neanche rapporti con nessuna, perché con tutte le mie trasmissioni non ne ho proprio il tempo. Ho molta stima di Maria De Filippi, e con lei ci sentiamo per telefono, ci scriviamo, come con Silvia Toffanin”.

Vedremo, un giorno, la conduttrice Mediaset in Parlamento? “Mi hanno chiesto più volte di candidarmi, ma per ora io mi dedico al mio pubblico, in fondo ho ancora tanti anni davanti a me per farlo. Non lo escludo, in un lontano futuro. Oggi amo più di ogni cosa la tv” conclude la D’Urso.

Fonte: Agi