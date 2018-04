ROMA – La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, il 15esimo, è iniziata con una piccola gaffe compiuta da Barbara D’Urso.

Poi si parte con la conduttrice che mostra al pubblico il Limbo, luogo in cui alcune persone attendono di sapere le loro sorti e con la presentazione dei concorrenti. Il primo concorrente a poter varcare la porta rossa è Danilo, romano, di professione tecnico di elettrodomestrici. Il secondo ad entrare nel gioco è Matteo, l’ex di Paola di Benedetto, la naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. I due iniziano a parlare e vanno insieme nel confessionale: qui, avranno l’occasione di spiare l’ingresso di alcune ragazze all’interno della Casa.

Durante i casting si sono presentate davvero tante persone, molte sono un po’ particolari e sono state nominate “quelle della porta rossa accanto”. La fila è lunga e qualcuna avrà l’opportunità di entrare nella casa. Una di loro è Patrizia.

Dopo tre quasi perfetti sconosciuti, arriva Simone Colaiuta, l’ex della senatrice Stefania Pezzopane. Colaiuta entra nella casa non dalla porta rossa, ma da un’entrata segreta per andare al “Lido Carmelita” dove sarà il bagnino ufficiale.

Bayedame, italo senegalese, è un altro dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello.

Alessia Prete, una studentessa universitaria di 22 anni, entra a far parte del cast venendo dal Limbo. Con lei anche Mariana Falace che arriva dalla provincia di Napoli.

A questo punto Danilo e Matteo devono scegliere chi tra le tre ragazze deve essere eliminata. Matteo salva Patrizia, Danilo Alessia. Mariana viene invece eliminata. Nel lasciare la casa dice:”È stata una bella sensazione entrare, anche se solo per un momento”.

Un altro concorrente conosciuto stasera è Angelo, il cosiddetto Ken umano.

Filippo, Simone e Valerio, per entrare nella Casa hanno dovuto passare una serie di prove, come quella di restare chiusi un un casale nella compagna laziale. Ora devono massaggiare una nuova concorrente: si tratta di Lucia Bramieri, la nuora di Gino Bramieri. Lucia raggiunge la sala relax dove i tre “super boni” si danno da fare. Lei tra i tre preferisce FIlippo che riceverà in seguito una sorpresa. Lucia fa il suo ingresso nella casa. Poco dopo anche Filippo, Simone e Valerio entrano in gioco.

Dal Limbo, questa volta vengono pescati altri due concorrenti. Il primo è un uomo selvaggio che ha viaggiato in tutto il mondo, a Viterbo lo chiamano Tarzan, il suo nome è Alberto. La seconda è Lucia, una ragazza dagli occhi irresistibili che viene da Roma e che fa la commessa.

Nella casa entrano poi Veronica, la figlia di Bobby Solo, che racconta: “Non lo vedo da quindici anni. Non ce l’ho con lui, anche se sono cresciuta senza un papà”. La ragazza è timida e racconta di avere una compagna. Cristiano Malgioglio la elogia commentando: “Non dovete avere paura della paura, ragazzi, perché essere omosessuali è bellissimo”.

Nella Casa infine entra anche Luigi Mario Favoloso, il fidanzato di Nina Moric con cui sta da quattro anni.