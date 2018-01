ROMA – Presto su Canale 5 tornerà in onda il Grande Fratello. Non la versione Vip, ma quella classica. Il cosiddetto Grande Fratello Nip, quello dei personaggi non famosi. Not important person. E in pole position per la conduzione c’è Barbara Palombelli.

“La conduttrice di Forum – scrive la rivista Spy– avrebbe battuto la concorrenza di Belen Rodriguez, Anna Safroncik e Ambra Angiolini per conquistare il timone del reality. Del resto Barbara Palombelli in questo momento è la conduttrice che può vantare la maggiore esperienza tra le candidate in lizza”. E sempre il settimanale Spy ha condotto un’inchiesta dalla quale risulta che Barbara Palombelli attualmente detiene il record di presenza sul piccolo schermo con 21 ore a settimana. Al secondo posto si posizionano Francesca Fialdini e Marco Liorni con 14,5 ore a settimana e al terzo posto c’è Maria De Filippi con 14 ore.