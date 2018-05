ROMA – “Mi avete impedito di portare i fiori ad Aida Nizar”. Così Baye Dame è sbottato sui social contro Barbara D’Urso e la produzione del Grande Fratello. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] L’ex gieffino, espulso dal reality dopo le liti furibonde con Aida Nizar, è tornato lunedì sera nella casa più spiata d’Italia per chiedere scusa ai suoi compagni di gioco, ma il suo comportamento ancora una volta è stato ripreso da Barbara D’Urso.

La conduttrice lo ha rimproverato in diretta tv: “Scusa Baye, mi hai deluso un’altra volta. La prima cosa che avresti dovuto fare sarebbe stato andare da Aida e chiederle scusa. Sono senza parole”. Ma l’italo-senegalese non ci sta a passare per capro espiatorio e ora che è libero da telecamere e obblighi di gioco, ha voluto mettere le cose in chiaro.

Così con una Instragram Stories Baye Dame si è detto alquanto sorpreso per la dura reprimenda della D’Urso e spiega di aver ricevuto delle direttive molto precise dalla produzione: