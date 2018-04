ROMA – Baye Dame è stato espulso dalla casa del Grande Fratello per gli atti di bullismo contro la concorrente Aida Nizar.

Dopo gli attacchi ad Aida, la produzione aveva annunciato provvedimenti contro alcuni concorrenti della casa, in particolare Bay e Luigi Favoloso, soprattutto dopo che anche il Moige aveva protestato.

Durante la puntata, la D’Urso ha detto a Baye che i suoi comportamenti erano inaccettabili: “Ci siamo vergognati di mandare in onda certe immagini. Qualunque tipo di provocazione non giustifica il chiudersi in un branco. Il bullismo è una cosa orrenda che va combattuta. Da questa sera che questo clima odioso sparisca immediatamente. Mi batte il cuore dalla rabbia. Vi rende conto cosa avete creato? Io pretendo che si ritorni al gioco. L’Italia non ci sta”.

Baye Dame si è scusato per il suo comportamento, ma ha sostenuto che Aida li abbia provocati nella casa: “Chiesto scusa per queste frasi. E’ stata la prima a creare problemi”.

Poi è arrivato il momento dell’espulsione, con la D’Urso ha letto il comunicato ufficiale: “L’opinione pubblica e nemmeno il Grande Fratello: le aggressioni e la violenza non hanno nulla a che fare con lo spirito del programma. Baye Dame sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

Lucia è scoppiata in lacrime e ha abbracciato il compagno d’avventura: “Non può passar questo”. Mentre Angelo ha dichiarato: “Siamo tutti complici. Ha pagato per tutti noi”.