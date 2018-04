ROMA – Liti in corso al Grande Fratello. Nel mirino di ormai diversi inquilini della Casa c’è Baye Dame, reo di aver criticato duramente il “gioco con il pane” di Patrizia e altri concorrenti.

“Non ce la faccio a vedere ‘sta roba, c’è gente che muore di fame e voi state a gioca’ col pane. Siamo in televisione e questo è il messaggio che date”, ha sbottato il giovane senegalese vedendo gli altri usare il pane per divertimento.

Al che Patrizia gli ha risposto duramente: “Io il pane me lo mangio, nessuno aveva intenzione di buttarlo, me lo poteva dire in un altro modo. Non ho mica buttato una pagnotta di pane nel cesso, stiamo calmi. Doveva venire a farmi la frase da moralista, c’è modo e modo. Siamo tutti bravi a creare le polemiche. Ma te pensa questo se deve rompermi il c***. Ora perché viene dal Senegal…”.

Ma Baye non ha esitato a replicare: “Per me te lo puoi dare pure in faccia, basta che non ci giochi”, ha detto, e mentre se ne andava si è lasciato sfuggire “quella mongoloide”. Parole che potrebbero costargli caro… In seguito il ragazzo ha ammesso: “Sono un po’ cattivo, quando litigo è così. Mi sono pure trattenuto con lei, me ne sono andato perché sennò l’avrei massacrata”.