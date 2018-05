Grande Fratello, Baye Dame: "Vendicarmi di Aida? Sarà lei..."

ROMA – Baye Dame, squalificato e espulso dal Grande Fratello dopo aver aggredito verbalmente Aida, in un video pubblicato su Instagram si sfoga:

“Non pensavo assolutamente di potermi scontrare con una persona come Aida però in quel caso Aida ha vinto su di me, perché io non ho saputo rispondere con un sorriso o con una presa in giro, perché ho buttato giù tanti rospi e in quel preciso momento non mi andava di buttarne giù un altro. Forse era meglio che lo buttavo giù, però è andata così (….) Mi sono solo preso una pausa per concentrarmi e per capire dove ho sbagliato. Sicuramente i modi non sono stati dei modi carini, anzi non mi sono riconosciuto, però era già passata una settimana non facile per riuscire ad avere tutti i nostri equilibri. Aida come dice lei ‘Dio la guarda’, non sarò io a vendicarmi su Aida ma si farà vedere per quello che è semplicemente”.