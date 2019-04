ROMA – Al “Grande Fratello” va in onda lo scontro tra Alex Belli e Mila Suarez.

“Non sono qui per litigare né per discutere con te – dice Alex Belli appena entrato nella casa del “Grande Fratello” – Non hai mai capito perché ci siamo lasciati, tu non ti sei mai resa conto dei problemi che avevamo. Non sono qui per attaccarti, sono qui perché hai detto cose private nostre. Quando tu piangevi per finta per dare video a Barbara d’Urso, eri dentro a un residence perché litigavamo. Hai una realtà delle cose diversa, sei morbosa”.

Belli è fidanzato ora con Delia Duran che la scorsa settimana era entrata nella casa proprio per parlare con Mila “Tu mi hai tradita e buttata nel momento del bisogno – replica Mila – mi fai schifo e non voglio che mi tocchi”.

“Mila – dice ancora Belli – tu sei entrata qui solo per infangarmi, voglio chiudere questa storia qui in un modo migliore. Tu sei morbosa, Mila. In tanti sono stati con noi. Nessuno ti ha tradita. Delia è arrivata dopo un mese e mezzo, tu vivi in una realtà parallela. Fatti valere per quello che sei, ogni parola che dici qui dentro fuori hanno un peso”.

“Mi hai buttato in un albergo quando avevo più bisogno di te – dice ancora Mila – quando ero in ospedale. Io ho chiuso con te, ma ho diritto di parlare della mia storia. Sei un bravo attore”.

“Eri in ospedale perché hai rifatto il seno, non hai fatto un triplo bypass al cuore – dice Belli – Non sto recitando. Non volevo abbandonarti, perché lo so che sei stata abbandonata da piccola e ci sono stato male”.

“Ti chiedo scusa se ho fatto qualcosa di sbagliato, viviti questa esperienza e sii felice” ha detto alla fine Alex Belli prima di abbracciare Mila e uscire dalla casa del Grande Fratello. Fonte: Grande Fratello.