Grande Fratello Vip, nella prossima edizione potevano esserci Andrea Iannone e Giulio Berruti. Lo ha detto Alfonso Signorini a Tv Sorrisi e Canoni.

La nuova edizione del reality è fissata per il 14 settembre sempre su Canale 5. Per quella data, nella Casa sarebbero potuti entrare due nomi noti per vicende recenti.

Iannone, oltre ad essere un pilota noto, è l’ex compagno di Belén Rodriguez e Giulia De Lellis. Il secondo è l’attuale fidanzato di Maria Elena Boschi.

Entrambi però, come racconta il conduttore, sono stati costretti a soprassedere per cause di forma maggiore.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Signorini ha rivelato: “Sono due e mi spiace molto per entrambi. Il pilota di MotoGp Andrea Iannone aveva praticamente firmato”.

“Ma siccome è in attesa di una sentenza disciplinare, slittata al 15 ottobre, non è nelle condizioni di partecipare”.

“E poi Giulio Berruti. Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui era, in effetti, impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprenderle a gennaio. All’ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania, dunque…”.

Signorini dichiara infine di avere provato ad avere nella Casa il fidanzato cubano di Rocco Casalino. “Stava per entrare il suo fidanzato, il cubano. Ho dialogato a lungo con Rocco…”.

Infine svela chi vorrebbe vedere prima o poi entrare nella Casa di Cinecittà: “Comunque mi piacerebbe Matteo Salvini. A parte che è un fan del Gf Vip – nella scorsa edizione ci siamo scritti molti messaggi – nella Casa sarebbe divisivo e particolare”.

Giulio Berruti non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attore continuerà a frequentare Maria Elena Boschi. I due sono la vera coppia dell’estate 2020.

La loro storia e stata svelata da “Chi”: da quel giorno, i due non hanno mai smesso di baciarsi. Ora sono stati pizzicati a Ponza dove hanno preso una casa in affitto senza concedersi nessuna mondanita (le foto di “Chi” in fondo al pezzo).

Berruti, fa notare Dagospia, in una foto è apparso un po' meno tonico del solito