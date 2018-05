ROMA – Tra mille scandali e imbarazzi una cosa bellissima questo Grande Fratello è riuscito a farla: far riappacificare Bobby Solo con la figlia Veronica Satti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo 15 anni di assordanti silenzi il cantante ha infatti deciso di riabbracciare la figlia, ma lontano dalle telecamere. E intanto le dedica una canzone, scritta quando Veronica aveva 3 anni. Si intitola “Torno da te”.

A dare la bellissima notizia durante la semifinale è stata Barbara D’Urso. La conduttrice ha ricevuto un sms da Bobby Solo in cui le ha spiegato le sue intenzioni. Quando la D’Urso lo ha comunicato a Veronica la commozione è esplosa fuori e dentro la casa più spiata d’Italia.

“Tuo padre mi ha mandato sul mio cellulare un sms e mi ha chiesto di leggertelo – ha esordito la D’Urso – Carissima Barbara, ribadisco ancora una volta che da parte mia c’è tutta la volontà di abbracciare mia figlia Veronica, per poi lasciarci finalmente alle spalle i problemi che abbiamo avuto negli ultimi anni. Tuttavia, non voglio che questo diventi un caso mediatico. Non avverrà davanti alle telecamere. L’aspetto che esca vincitrice dal Gf. Un abbraccio Bobby Solo’. Dopo 15 anni ce l’abbiamo fatta”.

Per la prima volta le lacrime di Veronica sono di gioia. La giovane, che aveva deciso di partecipare al reality proprio per mostrare a suo padre chi “è la ragazzina che per 15 anni non ha voluto vedere”, potrà finalmente coronare il suo sogno.

Ma le sorprese per lei non sono finite lì. Barbara D’Urso, infatti, ha rivelato in diretta che quando Veronica aveva 3 anni il cantante aveva scritto per lei una canzone. Poi, la storia con sua madre è finita e quella canzone è rimasta nel cassetto. “Il tuo papà mi ha detto di dirti una cosa – ha continuato la conduttrice – Devi sapere che quando tu avevi tre anni il tuo papà ha scritto una canzone per te. Questa canzone l’ha chiusa in un cassetto perché poi è successo quello che è successo con tua mamma. Dopo averti vista al Gf lui l’ha tirata fuori e ora ha deciso di cantarla per te. E mi ha detto: ‘Veronica non lo sa che l’ho scritta per lei. La canterò solo per lei’. Si intitola ‘Torno da te'”.

Poi Barbara D’Urso legge una parte del testo: “Passano i problemi e quei giorni non ci sono più, cerco tra le foto che non ho fatto mai. Passano i sogni come i giorni ti cercherò, ma tu chiamami io saprò che ritorno da te. Io corro da te”.

“Grazie Barbara, grazie Gf – dice Veronica col cuore ricolmo di gioia – Voglio dire una cosa, io lo sapevo. Voglio dirgli che canteremo questa canzone insieme anche se non sono molto intonata”.

La D’Urso conclude emozionatissima: “Io conosco Bobby Solo da 35 anni, è un grandissimo padre. Io lo sapevo che guardandoti avrebbe ceduto. E il Gf è riuscito a fare questo dopo 15 anni”.