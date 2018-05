Grande Fratello, Bobby Solo alla figlia Veronica Satti: "Quando finirà tutto..."

ROMA – La figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, da anni tenta di riappacificare il rapporto con il padre.

La D’Urso informa Veronica che il padre ha detto ulteriori cose su di lei tra cui:”Veronica non vuole i miei soldi perché non può averli, ha perso una causa”. Dopo aver visto il filmato Veronica commenta: “la causa l’ho vinta e ci sono le carte a confermarlo, io spero ancora che ci possa essere una soluzione. Non voglio i suoi soldi, ripeto che rinuncio a tutto e se andiamo a mangiare una pizza, la pago io”.

Barbara D’Urso allora le dà un nuovo messaggio da parte del padre: “Bobby Solo, poco fa, ha fatto un comunicato molto duro sugli ultimi avvenimenti. Posso però dirti che il comunicato si conclude con Auspico di riappacificarmi con mia figlia in privato”. Veronica Satti scoppia a piangere: “Grazie, sono felice!”.

