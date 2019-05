ROMA – Nella casa del “Grande Fratello” la domanda si rincorre tra i concorrenti sussurrata dopo sussurrata: “Ma Michael Terlizzi è gay o no?”.

In giardino, appena Terlizzi si allontana, ne parlano Guendalina Canassa e Cristian Imparato

“Su di lui c’è stato casino fuori?” chiede Imparato. “Cacchio…eh” ha detto la gieffina e Imparato in sottofondo: “Massacrato”. La Canessa ha aggiunto: “Io non lo so per quello che vedo…io so di mio, dalle mie amiche…i miei amici…e mi sa che lui è terrorizzato da questa cosa…adesso non ti so dire se stavano ancora gestendo un po’ questa cosa però prima o poi…”. E Cristian: “Non esce, non vuole…io da una parte sento che c’ha qualcosa di omosessuale…”.

Qualche minuto dopo la conversazione Cristian Imparato si è avvicinato a Michael Terlizzi in giardino ed gli ha confidato che lunedì sera, in occasione della quinta puntata del Grande Fratello 16 potrebbe vedere un particolare video e gli ha detto: “Sai che io ti ho fatto la promessa di non riparlare di quella cosa per cui abbiamo discusso la prima settimana. La sto mantenendo. Però mica ti arrabbi se ne parlano altri con me? Voglio dire, magari arriva qualcuno e mi chiede delle cose o mi fa delle confessioni su te, sul fatto che potresti essere o non essere. Questo ti infastidisce?”. Dal canto suo Michael ha risposto: “Per quale motivo ne parlano con te e non con me? Comunque io non avrei problemi a dire che sono gay. Ti dico che non ho mai avuto esperienze con uomini, perché non sono mai stato attratto da un maschio”.