ROMA – E alla fine nella casa del Grande Fratello sono arrivate anche le formiche.

Le valigie, manco a dirlo, sono sbucate vicino all’armadio e alla valigia della povera e sempre più bullizzata Aida Nizar.

Aida che intanto esulta in giardino per la sua pizza dolce: “Amo l’Italiaaaa, il Gf non rovinerà il mio amore per gli italiani, ma la pizza la mangio come mi pareeee e bastaaaa! E sono sicura che adesso in Italia tutti mangeranno la pizza dolce. Noi in Spagna abbiamo la tortilla e qualcuno la mangia con la salsa, qualcuno senza, uno con il prosciutto, uno con altro, ognuno la mangia come gli pare”.