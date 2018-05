Grande Fratello, c'è un cellulare nella casa? Il "Ken umano"...

ROMA – C’è un cellulare nella casa del Grande Fratello? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] In una clip mostrata da Striscia la Notizia si vede il Ken umano Rodrigo Alves fare una chiacchierata con Danilo Aquino e Luigi Favoloso e rivelare che durante la sua permanenza in casa ha potuto chiamare la conduttrice direttamente dalla casa.

In questo video si può sentire Rodrigo Alves che dichiara: “Ho fatto una chiamata” e Danilo insiste più volte domandandogli: “Perché hai il cellulare?”. Dopo una breve esitazione da parte del “Ken Umano” quest’ultimo risponde di sì.