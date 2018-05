ROMA – Un nuovo indizio sembra rivelare che al Grande Fratello i concorrenti possano usare i cellulari. Anche questa volta a far notare il dettaglio è Striscia la Notizia, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] in un video postato sulla pagina Facebook Grande Fratello 2018 News e Gossip in cui si sente proprio parlare di un cellulare.

A scatenare i rumors è una frase di Rodrigo Alves, il Ken umano, che dice: “Ho fatto una chiamata” e Danilo gli chiede se ha il cellulare. Lui in un primo momento esita, ma poi risponde di sì. E poco dopo si sente Rodrigo Alves che chiede a Matteo Gentili se ha lasciato il cellulare fuori, perché sta piovendo.

I fan non l’hanno presa bene, come sottolinea Leggo: si aspettavano una spiegazione da Barbara D’Urso, spiegazione mai arrivata: “Allora ci prendi per i fondelli”, si può leggere sulla pagina Facebook che ha pubblicato il video.

Non è la prima volta che una frase detta da un concorrente fa presumere che ci siano cellulari nella casa. Ad aprile era stata Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che, parlando con alcuni coinquilini, aveva detto: “Dopo te lo faccio vedere dal telefono”.

Le parole sono state colte dai fan del programma, che hanno iniziato a interrogarsi sulla possibile presenza di telefonini nella casa.