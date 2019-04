ROMA – Chiccio Nalli continua la sua esperienza al Grande Fratello. L’ex marito di Tina Cipollari, nella Casa più spiata d’Italia si è sfogato dopo aver visto Mila Suarez in lacrime ricordare Alex Belli, il suo ex fidanzato con cui è in orso una polemica legata ad un presunto tradimento. L’hair styilst ha raccontato che anche per lui questo è stato un periodo molto difficile.

Nalli è stato sposato per moltissimi anni con l’opinionista di Uomini e Donne da cui ha avuto tre figli. Il loro amore però è finito, anche perché a quanto pare Tina potrebbe avere un altro uomo. La coppia si è separata restando però in buoni rapporti. A raccontarlo era stato lui stesso nella giornata di ieri sempre all’interno della Casa del Grande Fratello.

Nel Daytime di oggi però, Chicco è tornato a parlare della separazione dalla Cipollari e si è confidato con gli altri ragazzi: “Tu ti sposi, hai fatto figli e poi le cose finiscono, anche se non ci credevi. Poi però la gente ti giudica o ti chiede come stanno i tuoi figli e nessuno chiederà qualcosa di te. Poi è ovvio che io cerco di farli stare bene i miei figli, ma nessuno ti chiede come stai tu e non te lo chiedi nemmeno tu ad un certo punto. Questa è una cosa che qualsiasi padre che ha affrontato un divorzio sa e si trova con le spalle al muro. in un contesto del genere”.

Onestini, uno dei concorrenti del Grande Fratello che hanno assistito allo sfogo di Kikò ha detto che è molto evidente il fatto che l‘ex marito di Cipollari sia molto legato ai suoi figli: “Vuole il bene della famiglia anche a discapito di lui, gli vuole un bene dell’anima ai suoi figli, è evidente”.