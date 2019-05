ROMA – Francesca Cipriani, via Twitter, durante la diretta dell’ultima puntata del “Grande Fratello” va all’attacco di Valentina Vignali: “Secondo Valentina Vignali io rischierei di “storpiarmi” con la chirurgia plastica e per lei che è già ‘storpiata di natura’ cosa serve?? #gf16″.

Anche Vladimir Luxuria, appena entrata nella casa più spiata d’Italia, se la prende con la Vignali che nei giorni scorsi aveva duramente criticato Francesca Cipriani: “Usare un difetto fisico per insultarlo non è bello. In quel momento tu non stai insultando qualcuno. Stai definendo te stessa come una persona che ha pochi argomenti”.

La Vignali, d’altronde, aveva duramente attaccato la Cipriani: “Penso che una persona che si stravolga così tanto, che vuole farsi un seno enorme perché non ha altri contenuti penso sia stupida. Guarda come te sei conciata. Raffinata come al solito”.

E ancora: “Ma a che ti servono i bomboloni così, devi fare la boa al mare? Io ho problemi con le bionde. Bionde tinte tra l’altro”.

La Cipriani, in lacrime, aveva già provato a replicare nelle scorse puntate: “Io continuo a sentire le offese, non va bene. Io ho una dignità. Tu lo sai, mi conosci. Queste offese gratuite non vanno bene. Voi credete che dico sempre le stupidaggini. Io sono stufa, non so cosa devo fare. Perché mi vesto appariscente sono una stupida?”. Fonte: Grande Fratello.