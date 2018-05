ROMA – Lo scandalo della presunta presenza di cocaina al Grande Fratello lanciato da Striscia la Notizia porta Mediaset ed Endemol ha diramare un comunicato in diretta. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ancora una volta infatti il tg satirico ha insinuato la possibile presenza di droga nella casa del reality show, per alcuni discorsi dei concorrenti ritenuti sospetti, e così Barbara D’Urso ha letto la nota ufficiale mettendo la parola fine alla vicenda.

La conduttrice ha preso al balzo l’occasione di avere Danilo Asquino in studio, perché eliminato nella puntata del 29 maggio, per tornare a parlare delle accuse di Striscia per quel discorso fatto con Patrizia Bonetti in cui sostenevano che Aida Nizar facesse uso di cocaina. Danilo ha spiegato di non ricordare quel discorso, anche dopo aver visto il servizio del tg satirico.

La reazione di Aida non è stata delle migliori, tanto da iniziare a dare in escandescenza ed essere ripresa dalla D’Urso, che le ha intimato: “Ce ne vuole per farmi innervosire…Basta Aida!”. Poi la conduttrice ha letto il comunicato ufficiale di Endemol e Mediaset, come riporta il sito Today: