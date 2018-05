ROMA – Il Codacons [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], l’associazione che si batte per i diritti dei consumatori, chiede la chiusura del Grande Fratello:

“Tra volgarità di vario tipo, violenze verbali, personaggi borderline e finte storie d’amore a uso e consumo delle telecamere, il Grande Fratello è diventato una discarica televisiva, altamente diseducativa specie per i più giovani. Ad aggravare la situazione la scelta degli autori di inserire nella casa personaggi sopra le righe che sembrano mostrare disagi psicologici, le cui debolezze vengono così sfruttate ai fini di audience in una sorta di circo degli orrori”.

Alla luce dei messaggi negativi, intrisi di violenza e volgarità, l’associazione chiede la sospensione immediata del programma condotto da Barbara D’Urso: “Chiediamo a Mediaset di fare un passo indietro, disponendo la sospensione del programma nell’interesse dei telespettatori. Con un esposto all’AgCom, inoltre, abbiamo chiesto di disporre la chiusura immediata della trasmissione qualora l’azienda non adotterà entro pochi giorni misure in tal senso”.

Qualche giorno fa anche il MoiGe, il Movimento italiano Genitori, è sceso in campo puntando il dito contro il reality: “Il bullismo e il cyberbullismo sono problemi seri e complessi che non possono essere banalizzati all’interno di un format televisivo con il solo fine di incentivare la polemica e aumentare un audience cinico e barbaro. La dignità delle donne e l’educazione dei nostri figli non ha prezzo: mettiamo fine a questo disastro”.