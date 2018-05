Grande Fratello, Simone Coccia Colaiuta ci prova con Lucia Bramieri: "Lo sai che..."

ROMA – Simone Coccia Colaiuta, nella casa del Grande Fratello [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], continua a fare il provolone con Lucia Bramieri.

A Lucia Bramieri, con cui in passato si era scambiato sms piccanti, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane ha promesso che in caso di arrivo in finale di entrambi si esibirà per lei in un bollente spogliarello.