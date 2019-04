ROMA – Al “Grande Fratello” è scontro tra Mila Suarez e Francesca De Andrè.

Quest’ultima ha sbottato contro l’ex compagna di Alex Belli, accusandola di parlare solo dell’attore e del loro legame ormai finito.

“Mila – ha detto la De Andrè – fatti una vita! Smettila di parlare di Alex, se tu la smettessi una volta per tutte non saremmo qui a parlare di lui, parli solo di questo!”.

“Io – ha risposto la Suarez – faccio quel c***o che mi pare, non sei certo tu a dirmi cosa fare! Lui ha fatto parte della mia vita, è ovvio che parlo anche di lui e di quello che mi ha fatto, siamo stati insieme un anno e mezzo!”.

“Allora – ha replicato la De Andrè – esci tu e fai entrare lui, è lui il protagonista della tua storia qua dentro, anche ieri durante il gioco, alla domanda su cosa tu fossi venuta a fare qui hai detto che volevi dimostrare chi sei senza Alex, ma non hai già provato a fare il Gf l’anno scorso quando stavi ancora con lui? Non fai altro che parlare di lui, fatti una vita! Io non voglio mettere zizzania, io ho solo detto a Cristian Imparato che Alex mi ha detto delle cose completamento diverse da quelle che racconti tu, questo non è mettere zizzania”.

La Suarez alla fine ha gridato al complotto: “Tu e Alex siete amici.Vi siete messi d’accordo per dire queste cose su di me!”. Fonte: Grande Fratello.