Grande Fratello, ecco i nomi dei primi concorrenti ufficiali

ROMA – I primi nomi ufficiali dei concorrenti del Grande Fratello 16 sono arrivati. Ad annunciarli è il sito Dagospia, che per l’edizione 2019 vede arrivare Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro, Fabrizia De Andrè, nipote del noto cantautore, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne Mila Suarez e l’ex vincitore di Io Canto Cristian Imparato.

Dopo aver annunciato i quattro nomi che secondo Dagospia sono tra i primi concorrenti ufficiali, sembra essere stato confermato anche il ruolo di Cristiano Malgioglio come opinionista al fianco di Iva Zanicchi. I due saranno ospiti di Live-Non è la D’Urso per “un grande annuncio” e forse potrebbe trattarsi proprio dell’anticipazione sulla loro presenza nel reality show che inizierà lunedì 8 aprile e vedrà proprio Barbara D’Urso alla conduzione.

Intanto secondo il settimanale Nuovo, ci sarebbero altri papabili concorrenti per questa edizione: Chicco Nalli in Kikò, l’ex marito di Tina Cipollari, la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, Chando Erik Luna che è l’ ex fidanzato di Grecia Colmenares e Damiano Allotta, fidanzato di Giovanni Ciacci. Solo come ospite e solo per una settimana, potrebbe entrare nella casa anche Alberico Lemme. Solo rumors che al momento non trovano risposta. (Dagospia e Nuovo)